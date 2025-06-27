شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: سعدت بالمشاركة فى هابي بيرث داي.. والتصوير فى مياه النيل كان تحديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع إنها تشعر بسعادة كبيرة لمشاركتها في فيلم هابي بيرث داي، واصفة التجربة بأنها إنسانية وفنية نادرة، وتحمل رسالة راقية وعميقة.

وأضافت حنان مطاوع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON، أنها شعرت بالفخر لانضمامها إلى هذا العمل، وقالت: "من أول ما عرض عليّ المخرج محمد دياب فكرة الفيلم وقعت في غرامه، وأكدت له أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا المشروع المهم والحساس، قبل أن أسأل حتى عن تفاصيل الشخصية".

وأكدت حنان مطاوع أنها راهنت على نجاح المخرجة سارة جوهر، وأضافت: "قلت لها منذ البداية إنك على الأقل ستفوزين بجائزة العمل الأول، وهذا أقل ما تستحقه".

وفي حديثها عن كواليس التصوير، كشفت حنان مطاوع عن مشهد صعب تطلب منها النزول في مياه النيل، مشيرة إلى أن التجربة كانت مرهقة نفسيًا وبدنيًا، وقالت: "المياه كانت راكدة وممتلئة بالطمي، ودرجة الحرارة منخفضة جدًا، وظللنا نصور لعدة ساعات بسبب عطل في الكاميرا، حتى بدأت أطرافي تتجمد".

وأضافت: "على الرغم من برودة المياه، كنت مصممة على التركيز وتقديم أفضل أداء، خاصة أنه كان مشهدًا محوريًا في الفيلم" وتابعت: "سارة جوهر نزلت معنا الماء بملابسها لتشجعنا، وظلت تردد: "احنا مش بردانين" كي ترفع من روحنا المعنوية.

وأعربت حنان مطاوع عن امتنانها لفريق العمل، وقالت: "أنا ممتنة لسارة ومحمد دياب، ولنيللي كريم ودسوقي، على هذه التجربة المميزة، وسعيدة لأنني كنت جزءًا من هذا المشروع الذي يتسلل إلى قلب المشاهد وعقله".