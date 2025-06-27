شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم مصطفى قمر حفلاً غنائيًا في أحد الأماكن بمنطقة الهرم، وقدم خلالها مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه ومنايا وقلبى فى الليالى، ولو سألونى وغيرها، وتواجد بين الحضور المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، وشاركته فى غناء بعض كلمات من أغنيته.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.



محمد العمروسي وزوجته مي فاروق بين حضور حفل مصطفى قمر



النجم مصطفى قمر



مصطفى قمر ومي فاروق



مي فاروق تشارك مصطفى قمر الغناء