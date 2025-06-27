بعد “أنا بنت شيرين رضا”، نور عمرو دياب تثير الجدل مجدّدًا برسالة لافتة إلى والدها

أشعلت نور، ابنة الفنّان المصريّ عمرو دياب موجة جديدة من الجدل على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعدما وجّهت رسالة مباشرة لوالدها بمناسبة ترويجها لألبومه الجديد.

فقد نشرت نور الصّورة الترويجيّة الخاصّة بالألبوم عبر خاصّيّة القصص على “إنستغرام”، وعلّقت بكلمة واحدة: “أحبّك”، لتلقى تفاعلًا سريعًا من الحساب الرّسميّ لعمرو دياب الّذي أعاد نشر القصّة وأرفقها بقلوب زهريّة.

هذه الإشارة العاطفيّة تأتي بعد أيّام فقط من تفاعل واسع أثارته نور خلال حضورها العرض الخاصّ لفيلم “في عزّ الظّهر”، دعمًا لوالدتها الفنّانة شيرين رضا الّتي تشارك في بطولة العمل إلى جانب الممثّل العالميّ مينا مسعود.

وقد أثار ظهورها هناك الكثير من التّعليقات، خاصّة بعد تداول مقطع فيديو ردّت فيه على سؤال أحد الصّحفيّين حول إجادتها اللغة العربيّة بصفتها ابنة عمرو دياب، فأجابته بابتسامة: “لأ، أنا بنت شيرين رضا”، وهو ما اعتبره بعضهم إجابة عفويّة، بينما رأى فيه آخرون تلميحًا لافتًا.

وكانت نور ابنة الفنّان عمرو دياب والممثّلة شيرين رضا قد حطفت الأنظار خلال العرض الخاصّ لفيلم “في عزّ الظّهر”، إذ حضرت دعمًا لوالدتها الّتي تشارك في بطولة العمل، إلى جانب الممثّل العالميّ مينا مسعود.

وما لفت الانتباه، كان ظهور نور، برفقة مدرّب الرّقص المحترف ياسين رشدي في أوّل مناسبة عامّة تجمعهما أمام الكاميرات، إذ بدت عليهما ملامح الانسجام، ما أعاد إثارة الجدل حول طبيعة العلاقة الّتي تجمعهما، خصوصًا أنّ الفيديوهات الّتي تنشرها نور، عبر “إنستغرام”، برفقة “رشدي” تحرز تفاعلًا كبيرًا، خاصّة بعد حذفها جميع صورها مع خطيبها البريطانيّ دون إعلان أسباب الانفصال.

على هامش المناسبة إنتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل ظهرت فيه “نور” وهي تجيب على سؤال احد الصحفيين عبر “فيتشر ميديا” والذي لاحقها لسؤالها أنها تتحدّث العربية جيدًا فهي ابنة عمرو دياب لترد عليه قائلة “لأ بنت شيرين رضا”، في موقف أثار استغراب الجمهور بشكل كبير.

الجدير ذكره أن ياسين، كان قد أعلن عن افتتاحه ورشة رقص مشتركة مع نور في مصر، كما أنشأ الثّنائي صفحة على “إنستغرام”، ينشر عبرها فيديوهات الرّقص الّتي تجمعهما.

أمّا اللافت فكان رسالة عيد الميلاد الّتي كتبها ياسين لنور فأشعلت التّكهّنات حول علاقة عاطفيّة جديدة، إذ وصفها بـ”الجميلة من الدّاخل والخارج” وقال: “بدأنا فقط بالموسيقى والرّقص والأحلام والآن بنينا شيئًا حقيقيًّا معًا… إلى المزيد من الرّقصات والأيّام الجميلة، أحبكِ.”

وردّت نور برسالة طويلة جاء فيها: “شكرًا على وجودك، لن أنسى أبدًا حبّك وحضورك، الأغنية الّتي غنّيتها كانت لفتة رائعة، أحبّك أيضًا، ومعًا لكل ما نحن عليه ولما سنكون عليه.”

نذكر أنّ نور عمرو دياب، كانت قد أعلنت خطوبتها من شاب بريطانيّ عام ٢٠٢١، قبل أن تنفصل عنه لاحقًا دون أيّ توضيح رسميّ، ممّا عزّز التّساؤلات حول علاقتها الجديدة مع ياسين رشدي.