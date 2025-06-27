شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى وعمرو مصطفى يعودان للتعاون مع عمرو دياب فى هيد ألبوم "ابتدينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الموزّع الموسيقى عادل حقى مجددًا مع النجم عمرو دياب فى أغنية هيد ألبومه الجديد، الذى يحمل عنوان "ابتدينا" وهى من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، والمقرر طرحه فى يوليو المقبل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى.

ويُعد هذا الألبوم امتدادًا لسلسلة تعاونات ناجحة بين الطرفين بدأت منذ عام 2005، عندما وزّع عادل حقي أغنيتي "قدام عيونك" و"أغيب أغيب" ضمن ألبوم "كمل كلامك"، وفي عام 2010، تولى حقي توزيع ألبوم "بناديك تعالى" بالكامل، والذي ضم 12 أغنية.

آخر تعاون جمع النجمين كان في ديسمبر 2021، من خلال أغنية "لو بتحب" (كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى)، لتتجدد الشراكة مجددًا في صيف 2025 مع ألبوم "ابتدينا".

بينما لم يتعاون عمرو دياب مع عمرو مصطفى منذ شارك في ألبوم «معدي الناس» عام 2017، بتلحين 3 أغنيات وهي «أول كل حاجة»، و«قلبي اتمناه»، و«أجمل عيون».

وطرح الهضبة صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثوان قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا، ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر.

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت إلى أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة. ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.