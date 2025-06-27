شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا كامل العدد بمهرجان موازين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنان الكبير قيصر الأغنية كاظم الساهر حفله الغنائي على المسرح الوطنى محمد الخامس أحد مسارح مهرجان موازين وسط حضور كامل العدد.

وظهر الفنان الأمريكى ويل سميث على مسرح السويسي في مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط لأول مرة أمس الأربعاء وسط حضور جماهيري كبير، حيث بدأ حفله الغنائي بـ Gettin' Jiggy Wit It وهي واحدة من أشهر أغنياته، تلاها عدد كبير من أغنياته.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



النجم كاظم الساهر



حفل كاظم الساهر فى مهرجان موازين