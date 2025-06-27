شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال: تزوجت أنا وحسن يوم مولده وحتى الآن لا أصدق رحيله (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة ميمي جمال خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 مع الكاتبة الصحفية زينب عبد اللاه، عن علاقتها بزوجها الفنان حسن مصطفى: "تعرفنا في فرق التليفزيون المسرحية، وتزوجنا في يوم ميلاده الموافق 26 يونيو. حتى الآن، لا أصدق أنه رحل، وما زلت أشعر بوجوده في المنزل. كنت أحبه حبًا عظيمًا، وكان بالنسبة لي زوجًا وأبًا وصديقًا".

وأضافت: "ساعدتني والدتي كثيرًا في تربية أبنائي، لا سيما في البداية عندما أنجبت توأمًا، فلولاها لم أتمكن من العمل، كان حسن إنسانًا طيبًا وحنونًا، يحب بيته ويحب الطعام، وكان دائمًا يشاركني الوقت في المطبخ. كنا معًا في كل مكان وفي كل شيء".

ويعد آخر أعمال الفنانة ميمي جمال مسلسل الكابتن الذي عرض خلال رمضان 2025 وكان مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.