شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

توافد على عزاء الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم، كل من النجم لؤى وهاني رمزى ومحمد رياض ومراد مكرم ومنير مكرم والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعلي الحجار وأبو الليف ومصطفى شوقي وأحمد جوهر.

وحرص كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وخالد جلال ولبلبة والمخرج أشرف فايق وخالد البلشي نقيب الصحفيين، الفنانة زينة وخالد سرحان وعماد زيادة والإعلامى محمود سعد، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم بمسجد عمر مكرم.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.



احمد موسي وتامر عبد المنعم



الاعلامى محمود سعد



الاعلامي محمود سعد



الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم



الفنان محمود قابيل



الفنان مراد مكرم



الفنانة لبلبة



المخرج خالد جلال



النجمة زينة



تامر عبد المنعم يتلقى عزاء والده



حسام حسني وأحمد موسي



حمد رزق ومحمد أنور السادات



خالد البلشي نقيب الصحفيين



خالد سرحان وعماد زيادة



دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان عماد زيادة



دكتور مصطفي الفقى ومحمود سعد



زينة فى عزاء والد تامر عبد المنعم



عزاء الكاتب محمد عبد المنعم



عزاء والد تامر عبد المنعم



لبلبة



مادلين طبر



مراد مكرم



منير مكرم



هاني رمزي