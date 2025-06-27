شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ولبلبة وخالد جلال والبلشى فى عزاء محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

حرص كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وخالد جلال ولبلبة والمخرج أشرف فايق وخالد البلشي نقيب الصحفيين على تقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم بمسجد عمر مكرم.

ويستقبل الفنان تامر عبد المنعم عزاء والده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم بمسجد عمر مكرم، وحرص على الحضور كل من الفنانة زينة وخالد سرحان وعماد زيادة والإعلامى محمود سعد والإعلامي أحمد موسى.

وحرص أول أمس عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى محمود سعد والإعلامى حمدى رزق والنجوم خالد سرحان وأيمن عزب ومحمد صلاح آدم والمايسترو سليم سحاب والمخرجان هشام عطوة وأشرف فايق على المشاركة فى تشييع جنازة الكاتب الراحل محمد عبد المنعم ومواساة نجله الفنان تامر عبد المنعم من مسجد عمر مكرم.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.



احمد موسي وتامر عبد المنعم



الاعلامى محمود سعد



الاعلامي محمود سعد



الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم



الفنان محمود قابيل



الفنان مراد مكرم



الفنانة لبلبة



المخرج خالد جلال



النجمة زينة



تامر عبد المنعم يتلقى عزاء والده



حسام حسني وأحمد موسي



حمد رزق ومحمد أنور السادات



خالد البلشي نقيب الصحفيين



خالد سرحان وعماد زيادة



دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان عماد زيادة



دكتور مصطفي الفقى ومحمود سعد



زينة فى عزاء والد تامر عبد المنعم



عزاء الكاتب محمد عبد المنعم



عزاء والد تامر عبد المنعم



لبلبة



مادلين طبر



مراد مكرم



منير مكرم



هاني رمزي