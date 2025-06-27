فن ومشاهير

تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور

0 نشر
0 تبليغ

  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 1/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 2/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 3/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 4/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 5/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 6/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 7/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 8/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 9/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 10/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 11/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 12/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 13/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 14/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 15/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 16/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 17/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 18/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 19/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 20/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 21/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 22/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 23/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 24/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 25/26
  • تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور 26/26

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده.. زينة وخالد سرحان وأحمد موسى أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الخميس، 26 يونيو 2025 09:03 م

يستقبل الفنان تامر عبد المنعم عزاء والده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم بمسجد عمر مكرم، وحرص على الحضور كل من الفنانة زينة وخالد سرحان وعماد زيادة والإعلامى محمود سعد والإعلامى أحمد موسى.

وحرص أول أمس عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى محمود سعد والإعلامى حمدى رزق والنجوم خالد سرحان وأيمن عزب ومحمد صلاح آدم والمايسترو سليم سحاب والمخرجان هشام عطوة وأشرف فايق على المشاركة فى تشييع جنازة الكاتب الراحل محمد عبد المنعم ومواساة نجله الفنان تامر عبد المنعم من مسجد عمر مكرم.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.

احمد موسي وتامر عبد المنعم
احمد موسي وتامر عبد المنعم

 

الاعلامى محمود سعد
الاعلامى محمود سعد

 

الاعلامي محمود سعد
الاعلامي محمود سعد

 

الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم
الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم

 

الفنان محمود قابيل
الفنان محمود قابيل

 

الفنان مراد مكرم
الفنان مراد مكرم

 

الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة

 

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

 

النجمة زينة
النجمة زينة

 

تامر عبد المنعم يتلقى عزاء والده
تامر عبد المنعم يتلقى عزاء والده

 

حسام حسني وأحمد موسي
حسام حسني وأحمد موسي

 

حمد رزق ومحمد أنور السادات
حمد رزق ومحمد أنور السادات

 

خالد البلشي نقيب الصحفيين
خالد البلشي نقيب الصحفيين

 

خالد سرحان وعماد زيادة
خالد سرحان وعماد زيادة

 

دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان عماد زيادة
دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان عماد زيادة

 

دكتور مصطفي الفقى ومحمود سعد
دكتور مصطفي الفقى ومحمود سعد

 

زينة فى عزاء والد تامر عبد المنعم
زينة فى عزاء والد تامر عبد المنعم

 

عزاء الكاتب محمد عبد المنعم
عزاء الكاتب محمد عبد المنعم

 

عزاء والد تامر عبد المنعم
عزاء والد تامر عبد المنعم

 

لبلبة
لبلبة

 

مادلين طبر
مادلين طبر

 

مراد مكرم
مراد مكرم

 

منير مكرم
منير مكرم

 

هاني رمزي
هاني رمزي

 

وزير الثقافة يعزى تامر عبد المنعم فى والده
وزير الثقافة يعزى تامر عبد المنعم فى والده

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements