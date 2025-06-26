التحديات الأصعب على أبواب نهائيات برنامج "أرض المليون 2"

ميرنا وليد - بيروت - وصلت التحديات إلى أشدها مع اقتراب المغامرة على انتهائها بتتويج فائز واحد في الموسم الثاني من برنامج "أرض المليون"، وهو النسخة العربية من برنامج Million Dollar Land والذي يُعرض على MBC1.

في بداية الحلقة، شرح مقدم البرنامج محمد الشهري أن مشتركاً واحداً ممّن خرجوا من البرنامج، ووصلوا إلى جحر الثعابين، ستكون له فرصة العودة والمنافسة على الفوز. وقد وصل كل من أحمد وحنان إلى جحر الثعابين، حيث قرر أحمد الاستمرار، فيما اعتبرت حنان أنها اكتفت من التجربة وتريد المغادرة. وقد فوجئ أحمد بوجود كابتن محمد في المكان، وحاول بناء استراتيجية معه لتجنب الصدام، لاسيما أن محمد منافساً شرساً. وظن أحمد أنه سيتمكن من التغلب على محمد في التحدي القادم، وينجح في استبعاده، لكنه فشل في ذلك وغادر. وقد طلب الشهري من المشتركين معرفة الوقت من خلال ظل الشمس، وتوقّع المكان الذي سيصل إليه ظل الشمس بعد مرور 5 ساعات، وكانت إجابة محمد أقرب من إجابة أحمد، رغم عدم صوابيّة الإجابتين، وهنا غادر أحمد المنافسة عائداً إلى بيته.

أما على "أرض المليون"، فلم تتوقف المخططات وبناء الاستراتيجيات بين المشتركين، الذين لم يشأ أي منهم المغادرة عند طرح الشهري سؤاله المعتاد عمن يريد الانسحاب. وذكّر أن أغنى شخص حالياً هو خالد الذي يحمل 29 سواراً. بعدها أشار إلى أنه سيلّف ساعة الميدان للمرّة الأخيرة، مؤكداً أن من يمتلك أكبر عدد من الأساور سيتمتع بالحصانة، والتأهل تلقائياً إلى النهائي.

في المواجهة التالية، سيكون هناك صاحبا قرار، وكشف دوران ساعة الميدان عن صاحبي القرار وهما الرقم 50 وصاحبه خالد، والرقم 5 وصاحبه أحمد العريبي، واختار خالد وأحمد، للتحدي التالي كل من سوار ومنار ومحمد وأحمد، لاسيما أن التحدي يتطلب 4 لاعبين. وقد لفت الشهري أن التحدي يتطلّب دقة وإتقاناً وعملاً جماعياً، وأنه في نهاية التحدي سيصبح عدد المشتركين 5 فقط.

وضع المشتركون الأربعة أساورهم في القدر، وعددها 33، أي ما يعادل 330 ألف دولار، سيحصل عليها واحد منهم في نهاية التحدي. وشكل سوار ومنار مجموعة أولى، فيما شكل محمد وأحمد مجموعة ثانية. وشرح الشهري عن التحدي قائلاً إن كل مجموعة لديها سكة حلزونية متحركة، و50 قطعة دومينو، والمطلوب ترتيب القطع. وفي كل مجموعة شخص داخل الحلزونة، مهمته صف وترتيب القطع من دون تحريك السكة الحلزونية، وآخر مهمته تحريك السكة الحلزونية، باستخدام الخطّاف حتى يجهز لزميله الأماكن التي يضع فيها قطع الدومينو.

وأردف الشهري أنه عند الانتهاء من ترتيب القطع، عليهم إعادة السكة الحلزونية إلى مكانها الأول، والمجموعة التي تنجح في لف أول قطعة من الأعلى، وتطيح بقطع الدومينو وتسقطها في القدر المعدني أو تلمسها على الأقل، تكون هي الفائزة، وإذا لم تلمس القطعة أو تقع في القدر، سيكون على المجموعتين إعادة التحدي من البداية.

انتهت المرحلة الأولى بفوز فريق منار وسوار، لكن لتحديد فائز واحد في التحدي، تنافستا مجدداً في اللعبة نفسها، وفازت سوار، وحصلت على جميع الأساور وعددها، وباتت هي الأغنى على أرض المليون، وأشارت إلى أنها تمثل بلدها المملكة العربية السعودية في هذا التحدي.