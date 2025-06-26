حفل ديانا حداد في مهرجان موازين...كثافة حضور وتفاعل استثنائي

ميرنا وليد - بيروت - في واحدة من أقوى سهرات مهرجان موازين إيقاعات العالم، سطع نجم الفنانة اللبنانية ديانا حداد وفرقة الفناير على منصة النهضة، في حفل استثنائي سجّل رقمًا قياسيًا في عدد الحضور، حيث احتشد عشرات الآلاف من محبي الفن والموسيقى في ليلة فنية لا تُنسى.

افتتحت ديانا حداد فقرتها بإطلالة أنيقة بالقفطان المغربي، حاز على إعجاب الجمهور وأضفى طابعًا خاصًا على الأمسية. وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي ردّدها معها الحاضرون، وسط تفاعل كبير وتصفيق متواصل. وفي مفاجأة فنية مميزة، دعت ديانا الفنان المغربي الدوزي للصعود إلى المنصة، حيث قدّما معًا دويتو أغنية “العيون عينيا”، في أداء مشترك جمع بين القوة والإحساس، وأشعل حماس الجمهور بشكل غير مسبوق.

أما فرقة الفناير، فقد ألهبت الأجواء كعادتها بعروض موسيقية متميزة جمعت بين الحداثة والإيقاعات التراثية، مؤكدين مكانتهم كواحد من أبرز الأسماء في الساحة الفنية المغربية.

ويأتي هذا الحفل الجماهيري ضمن سلسلة العروض الفنية الكبرى التي يقدّمها مهرجان موازين في دورته الحالية، والتي تؤكد مرة أخرى على مكانته كأحد أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم، وعلى الشغف المتجدد للجمهور المغربي بالفن الراقي والمتنوع.