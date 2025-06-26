زينة مكي توثق معاناتها مع المرض بهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي على صفحتها الخاصة صوراً توثق معاناتها مع مرض الـ scoliose بمناسبة اليوم العالمي للمرض وتضمنت الصور لقطات لصور أشعة تظهر فيها حالتها الطبية وإنحناء عمودها الفقري، إلى جانب صور أخرى لها بعد العلاج وهي تمارس حياتها الطبيعية ونشاطاتها الرياضية المفضلة وهي الرقص، وركوب الخيل.
ما قامت به زينة مكي كان هدفه التوعية للمرض وضرورة الكشف المبكر. يذكر أن زينة كانت في الثانية عشرة من عمرها حين لاحظت والدتها علامات تشير الى خلل في ظهرها ما إستدعى إستشارة الطبيب.
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