ملحم زين يحتفل بذكرى زواجه من تماني البيض ويوجه لها رسالة رومانسية: 17 سنة حب وحياة حلوة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 10:27 مساءً - احتفل الفنان ملحم زين بذكرى زواجه الـ 17 من السيدة تماني البيض بطريقة رومانسية وعاطفية حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو ضمّنه صورًا رومانسية جمعته وزوجته من مراحل مختلفة من سنواتهما الزوجية الناجحة بالاضافة لصور بمفردها، علمًا أن زوجته لا تظهر كثيرًا في الأضواء.

ملحم زين لزوجته تماني: شكراً أم علي عكل شي

وقد أرفق الفنان ملحم زين مقطع فيديو الصور التي جمعته وزوجته تماني البيض بتعليق عبّر من خلاله عن مدى حبه لزوجته طيلة السنوات الـ 17 التي جمعتهما والتي تكللت بالاحترام والحياة الحلوة ونشأ منها أجمل عائلة. وتوجه إليها بالشكر على كل شيء وكتب قائلَا:" ١٧ سنة حب وإحترام وحياة حلوة وقدرنا نعمل فيهم أحلى عيلة ، شكراً أم علي عكل شي". فور ذلك، انهالت التعليقات المهنئة للفنان ملحم زين وزوجته بدوام الزواج السعيد والناجح من متابعيه ومن زملائه الفنانين حيث كتبت الفنانة يارا "الله يخليكم لبعض كل العمر ياااا رب" ووضعت رمز القلب الأحمر لهما. فيما علقت الفنانة فايا يونان " الله يخليكن لبعض" ووضعت رمز القلب الأحمر لهما.

ملحم زين يهدي زوجته أغنية خاصة

وقد ترافق مقطع فيديو الصور والتعليق الرومانسي الذي كتبه ملحم زين لزوجته تماني على وقع أغنية خاصة أهداها لزوجته تماني البيض جاءت كلماتها معبّرة عن حبه الكبير لها وامتنانه لوجودها في حياته وشبّهها أنها رزقه وسنده في هذه الحياة وأنها شخص غير عادي. وجاء في بعض كلماتها:" مش كل رزقة بهالدني مال، انا رزقتي بهيدي الدني انتِ يا سند قلبي يا أخت الرجال يلي معي بوجه الزمن وقفتِي. عن جد تماني مش شخص عادي وشو ما قلت مجروحة الشهادة حبك عا كبر الكون وزيادة يا رفيقة العمر الحلو انتي. هيدي أم علي حبها مشي بدمي حنيتها بتشبه قلب امي ورفيقتي يلي بتشيل همي وبكل أيامي بفضلك تماني ".

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زفاف أسطوري

وكان ملحم زين تزوج في العام 2008 من تماني البيض ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض في زفاف أسطوري في بيروت بحضور العديد من الفنانين والشخصيات، سبقه حفل عقد القران مبهر تمّ الاحتفال به على مدى ثلاثة أيام. وقد جمعتهما قصة حب مميزة حيث دعاه والدها لإحياء يوم ميلادها لأنها كانت من أحد معجبي الفنان ملحم زين الذي ما أن رآها حتى أعجب بها جدًا. بعدها زارت تماني برفقة عائلتها لبنان حيث دعاهم ملحم زين إلى الغداء ثم نشأت بعدها قصة حب بينهما تكللت بالزواج. وهما والدان لأربعة أولاد علي، فاطمة، حسين وزينب.

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