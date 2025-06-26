فرقة كورال أون تقدم أغنية إيوان بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - قدمت فرقة كورال أون وهي من أشهر الفرق المصرية أغنية "نبقى العمر سوا" للفنان إيوان بطريقة مميزة وهي دلالة على النجاح الإستثنائي للعمل. وكان إيوان قد شارك مقطع فيديو لفقرته في حفل "فورها الذكريات" الذي أقيم في جدة ليلة أمس تحت رعاية رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ. وقدم إيوان أغنيته الشهيرة "ولا في الاحلام" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه وردد كلمات اغنيته.

هذا الحفل شارك فيه عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب الى جانب إيوان نسمي منهم: مايا نصري، رامي جمال، جنات، أحمد بتشان، فرقة واما، هيثم سعيد، مساري، أحمد الشريف، يوسف العماني وفرقة بلو وقدم كل منهم فقرة غنائية خاصة.

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