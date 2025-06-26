- 1/2
- 2/2
نفت الممثّلة المصريّة لبلبة بشكل قاطع صحّة الصّورة الّتي تمّ تداولها مؤخّرًا عبر مواقع التّواصل الّتي تجمعها بالزّعيم عادل إمام، مؤكّدة أنّها صورة مُفبركة لا تمتّ للواقع بصلة.
وأوضحت لبلبة، أنّها موجودة حاليًّا في الفيوم لتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد، بالتّالي لم تلتقِ بالممثّل عادل إمام منذ فترة.
كما أعربت في تصريح “للقاهرة ٢٤”، عن استيائها من استخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ في تزييف الصّور، معتبرة أنّ هذا الأمر أصبح مقلقًا وخطيرًا.
كما أشارت إلى أنّ ملامح الوجه الظاهرة في الصّورة المتداولة، لا تشبهها ولا تشبه عادل إمام، قائلةً:” عيب والله العظيم.. الصّورة مركّبة بطريقة سيّئة”.
من ناحية أخرى، تواصل لبلبة حاليًّا تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “بروفة فرح” إلى جانب الممثّلة نيللي كريم وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة وعادل إمام… ماذا وراء الصّورة الّتي ضجّت بها مواقع التّواصل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.