رغم الألم… زينة مكّي تكتب سطور الأمل في معركتها مع الجنف

بمناسبة اليوم العالميّ للتّوعية بمرض الجنف (انحناء العمود الفقريّ)، الذي يصادف في السّادس والعشرين من حزيران، شاركت الممثّلة اللبنانيّة زينة مكّي متابعيها بتجربتها الشّخصيّة المؤثّرة مع هذا المرض، عبر منشور على حسابها الرّسميّ في تطبيق إنستغرام، أرفقته بمجموعة من الصّور التّوثيقيّة.

وكتبت مكّي في رسالتها: “٢٦ حزيران – اليوم العالمي للجنف (السكوليوز). هناك أوجاع لا تُرى، ومعارك نخوضها بصمت.

لكن ثمّة ما هو أهمّ: هناك أشخاص يواصلون المسير… ويحلمون… ويحقّقون.

وأنا واحدة من هؤلاء.

وإن كنتم تقرأون هذه الكلمات وتعانون هذا الألم، فتذكّروا:

ليس هناك فقط أمل، بل هناك حياة جميلة بانتظارنا، حتى وإن كانت ظهورنا تؤلمنا.”

وتُعرف زينة مكّي بشفافيّتها في الحديث عن رحلتها مع مرض الجنف، إذ كانت قد خضعت لعمليّة جراحيّة دقيقة في عمودها الفقريّ خلال فترة مراهقتها، ولم تتردّد في مشاركة تفاصيل هذه التّجربة مع جمهورها، ما جعلها مصدر إلهام للكثير من المرضى، خاصّة من فئة الشّباب.

وتسعى مكّي من خلال منشورها إلى دعم كلّ من يعيش تجربة مماثلة، مؤكّدة أنّ الألم قد يكون خفيًّا، لكن الأمل والقدرة على تخطّي التّحدّيات يمكن أن يصنعا فارقًا كبيرًا في حياة الإنسان.