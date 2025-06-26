دينيس فيلنوف مخرج Dune يُقدم فيلم جيمس بوند الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 09:00 مساءً - أعلنت الشركة المُنتجة للجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند عن اختيار المخرج الكندي الشهير دينيس فيلنوف ليتولى إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأفلام التي حققت شهرة عالمية. الشركة تتوقع أن يضيف دينيس فيلنوف رؤية سينمائية خاصة وجاء قرار الشركة المُنتجة لإختيار المُخرج دينيس فيلنوف بعد تحقيقه عدداً من النجاحات في السينما وتقديمه للعديد من الأفلام السينمائية ومن أبرزها "Dune" و"Blade Runner 2049".

فيما يأتي القرار أيضاً كخطوة طموحة لإعادة إحياء السلسلة السينمائية الأشهر عالمياً، حيث من المُنتظر أن يضيف المخرج دينيس فيلنوف رؤيته السينمائية الخاصة التي تمزج بين العمق الدرامي والإبهار البصري لأحداث الجزء الجديد من سلسلة "جيمس بوند".

وحتى الآن لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الجزء الجديد من "جيمس بوند" سواء القصة والأحداث أو الممثل الذي سيؤدي دور العميل 007 خلفاً للنجم دانيال كريغ، إلا أنه فور الإعلان عن اختيار دينيس فيلنوف لإخراج الجزء الجديد أثار حماس عشاق سلسلة أفلام "جيمس بوند" متوقعين بأنها ستكون تجربة سينمائية مبتكرة تضفي أحداثاً جديدة على الجاسوس الأشهر في العالم. البقاء على تفاصيل شخصية "جيمس بوند" التي عرفها الجمهور يُذكر أن آخر جزء من سلسلة أفلام جيمس بوند قد تم تقديمه عام 2021 بعنوان "NO Time to Die"، وقد استمر تقديم سلسلة الأفلام على مدار 26 جزءاً، التي قام ببطولتها لعدة أجزاء النجم دانيال كريغ.

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ومن وقت أن أعلن دانيال كريغ نيته عدم استكمال دور العميل السري في سلسلة الفيلم الشهير، حينها أصبح ما يشغل بال متابعي العمل من هو البطل القادم، وهل سيكون رجلاً كما هو عهد الفيلم أن العميل السري سيكون عملية سرية، وفي مارس الماضي أفادت التقارير أن جيمس بوند القادم سيظل رجلاً وبريطانياً؛ ما يضع حداً للشائعات حول تبديل جنسية الجاسوس الشهير ونوعه.



وحينها نقلت صحيفة Daily Mail عن أحد المطلعين قوله: "كانت هناك الكثير من الشائعات الخاطئة حول مستقبل بوند. تلتزم أمازون بالحفاظ على روح بوند حية وهذا يعني أنه يجب أن يكون بريطانياً أو من الكومنولث، ويجب أن يكون ذكراً".

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