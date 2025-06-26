عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد وهذا عنوانه

ميرنا وليد - بيروت - يتحضر الفنان عمرو دياب لإطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا"، والمتوقع أن يطرح خلال أيام قليلة.
ما يتميز به الألبوم هو عودة التعاون مع الملحن عمرو مصطفى بعد قطيعة استمرت لسنوات.
الأغنية الرئيسية "ابتدينا" من كلمات تامر حسين وتوزيع عادل حقي. يضم الألبوم مجموعة موسيقية متنوعة تضم أسماء معروفة منها تامر حسين، نادر عبد الله، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، وبهاء الدين محمد في الكتابة، وعمرو مصطفى، إسلام زكي. والتوزيع لـ عادل حقي وأسامة الهندي وأحمد إبراهيم.
يذكر أن "إبتدينا" يُطرح بعد مسيرة فنية إمتدت أكثر من 42 عاماً.
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