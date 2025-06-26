دفع هذا الرجل 75000 دولار كي يُدفن الى جانب مارلين مونرو

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ميرنا وليد - بيروت - أنفق هيو هيفنر ناشر مجلة بلاي بوي ورئيس تحريرها مبلغ 75,000 دولار أميركي في عام 1992 لشراء مدفن بجوار مارلين مونرو في حديقة ويستوود فيليدج التذكارية في لوس أنجلوس.
ظهرت مارلين مونرو على أول غلاف لمجلة بلاي بوي عام 1953، ما ساهم في إطلاق نجوميتها ونجاح المجلة.
وعلى الرغم من أنهما لم يلتقيا أبداً، إلا أن هيفنر كثيراً ما كان يقول إنها "هي التي بدأت كل شيء"“.
وفي عام 2017، أي بعد 55 عاماً من وفاة مونرو، ووري جثمانه الثرى إلى جانبها واعترف هيو هيفنر أن رغبته بشراء قطعة الأرض كي يدفن بجوار مارلين مونرو يتعلق بالإرث والرمزية. لم يكن يريد أن يُنسى. لذا نظرًا لكمية الزوار الذين يزورون مارلين فقد أراد أن يكون جزءًا من ذلك.
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