شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة "القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية" تستعيد حيويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التزاما بالدور التنويرى والتثقيفى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وكخطوة ضمن مشروع طموح للتطوير، أعلن مدير المركز المخرج عادل حسان أن المركز ضم لمكتبته اقتناء موسوعة "المسرح المصرى المصوّرة" الكاملة، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، من إعداد الباحث المسرحي القدير الدكتور عمرو دوارة، وهي موسوعة فريدة في طابعها، تنقل عبر آلاف الصور والوثائق رحلة المسرح المصري منذ نشأته وحتى اليوم، بما تحويه من توثيق دقيق لرموزه، وعروضه، ومراحله التاريخية.

وتُعد هذه الموسوعة إضافة نوعية لمكتبة المركز، وكنزًا بصريًا ومعرفيًا يُثري أدوات الباحثين ويعمّق قراءتهم للمشهد المسرحي المصري.

كما استعاد المركز الاشتراك الشهري المنتظم في مجلتي "المسرح" و"فنون" الصادرتين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تقديرًا لما تمثلانه من منابر فكرية رصينة، ترصد تحولات الفن، وتطرح قضايا الإبداع، وتحتفي بالأقلام النقدية المتخصصة، ما يعزز من دور مكتبة المركز كفضاء حيٍّ للتبادل الثقافي والنقدي.

وقال عادل حسان إن هذه الخطوة جزء من مشروع أكبر يتبناه المركز، هو أن يكون ذاكرة حيّة للمسرح المصرى، ومرجعية علمية مفتوحة أمام الدارسين، والمهتمين، وصُنّاع الفن، فى مصر والعالم العربى.

معتبرا مكتبة المركز مشروع وطنى لحفظ الإرث المسرحى وتيسير سُبل دراسته وتطويره، ودعا الباحثين والمسرحيين وجمهور المسرح والموسيقي والفنون لزيارة المكتبة المُحدثة، والاستفادة من مقتنياتها المتخصصة، والمشاركة في صياغة مستقبلٍ ثقافي أكثر وعيًا وعمقًا.

وأضاف: "المعرفة مسئولية مشتركة، وصونها هو صيانة لذاكرتنا، وهويتنا".