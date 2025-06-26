هل هناك جزء ثانٍ من فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعود؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - كشف الممثل والسيناريست كريم سرور، حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم "في عز الضهر" أولى تجارب النجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، والذي حقق في دور العرض نحو 3 ملايين جنيه في أسبوع الأول، إذ جرت تساؤلات من قبل جمهور العمل، حول وجود جزءٍ جديدٍ، لاسيما وأنّ النهاية ظلت مفتوحة وتُشير إلى أنّ القصة لم تنتهِ بعد، ولازال بها العديد من المفاجآت.

نهاية فيلم "في عز الضهر" تثير التساؤلات

كريم سرور، لم يحسم الموقف النهائي بشأن تقديم جزءٍ ثانٍ من فيلم "في عز الضهر" من عدمه، بينما ألمح خلال إجابته على أسئلة الجمهور على "فيسبوك"، إلى أنه لازال لديه العديد من الحكايات التي يمكن روايتها، حيث لم يكشف الأمر بشكلٍ قاطع، لاسيما وأنّ الأمر لازال مبكرًا للغاية، والشركة المنتجة لم تتخذ موقفها النهائي حتى الآن، حيث سأله أحد الجماهير : "حاسس إنّ هيكون فيه جزء ثاني؟"، ليرد عليه بقوله: "نسأل الله التساهيل.. أعداء (حمزة) مش بس اللي ظهروا في الفيلم.. للحديث بقية إنّ شاء الله".

كريم سرور يُجيب على أسئلة جمهور فيلم في عز الضهر- الصورة سكرين شوت من ستوري حسابه عبر فيسبوك

مؤلف الفيلم: مينا مسعود بذل مجهودًا ضخمًا في الكواليس

ورأى البعض أنّ أداء مينا مسعود، لم يكن موفقًا نوعًا ما في تجسيد شخصية "حمزة"، حيث استشعر أحدهم أن الشخصية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ليرد عليه بقوله: "مينا عمل حمزة حلو جدًا الصراحة، وأنا شاهد على مجهوده وتعبه وإخلاصه للشخصية".

كريم سرور يُجيب على أسئلة جمهور فيلم في عز الضهر- الصورة سكرين شوت من ستوري حسابه عبر فيسبوك

فيلم "في عز الضهر"

يذكر أن فيلم "في عز الضهر" واجه سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022. ويُشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، عدد كبير من الفنانين، منهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يعتبر فيلم "في عز الضهر" هو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية، لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي بين الولاء لجذوره ومحاولة الهرب من قبضة المافيا.

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