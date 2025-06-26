ركين سعد في أولى بطولاتها بالدراما المصرية.. ما علاقة ياسمين رئيس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - تخوض الفنانة الأردنية ركين سعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية خلال مسلسل جديد يحمل اسم "قتل اختياري" من المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، ويأتي ذلك بعد بروز ركين في العديد من الأدوار التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع القائمين على الدراما للتعاقد معها على بطولة مسلسل لأول مرة.

ركين سعد بطلة قتل اختياري بدلاً من ياسمين رئيس

مسلسل "قتل اختياري" كان قد تعاقدت على بطولته الفنانة ياسمين رئيس العام الماضي للعرض في موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله، وبعد أشهر عادت تحضيراته مرة أخرى بعد إجراء بعض التغييرات أبرزها التعاقد مع ركين سعد لدور البطولة، وتحويله من 15 إلى 30 حلقة إضافة إلى إسناد مهمة الإخراج للمخرج محمد بكير بعدما كان مقرراً أن يتولى العمل المخرج يحيى إسماعيل.

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مسلسل "قتل اختياري" من تأليف أمين جمال وإنتاج شركة phenomena ومن المقرر بدء تصويره بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب ركين سعد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، يتناول معاناة الأمهات اللواتي يعانين مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون، وتظهر ركين سعد خلاله بشخصية أم لأحد هؤلاء الأطفال.

"موعد مع الماضي" آخر أعمال ركين سعد

آخر أعمال ركين سعد في الدراما مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي تم عرضه في ديسمبر الماضي، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق؛ فبعد حادثة مأساوية في أثناء الغوص، يُسجن "يحيى" بتهمة قتل شقيقته، ليخرج بعد 15 عاماً، ساعياً للانتقام والثأر. يندفع الجميع بحثاً عن الدوافع الخفيَّة الكامنة وراء حادثة مروعة في المصنع. فيما تبدأ "ليلى" بطرح تساؤلات حول ماضيها وتدَّعي اكتشافها قاتل "نادية".

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مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة: آسر ياسين، هدى المفتي، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، تامر نبيل، يوسف رأفت وظهور خاص للفنانة صبا مبارك سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.

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