أول تعليق من لبلبة على صورتها المفبركة مع عادل إمام

حقيقية صورة لبلبة وعادل إمام

لبلبة: الصورة مفبركة وأصبحنا نعيش في خطر

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لبلبة تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول صورة تجمع الزعيمم بالفنانةبأحد شوارع القاهرة عبرالمختلفة، وتسببت هذه الصورة في إثارة جدل كبير، ولا سيما أنلم يظهر علىأو في وسائل الإعلام طوال السنوات الأربع الماضية، وتصدرت هذه الصورة الترند على مختلف المنصات.اتضح الأمر بعد ذلك أن هذه الصورة مفبركة وتم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما أكدته الفنانة لبلبة التي سارعت بتوضيح حقيقة الصورة بأنها غير حقيقية وأنها لا تعلم مصدرها، كما عبرت عن استيائها الشديد وغضبها من التلاعب بملامحها وملامح الفنان عادل إمام محذرة من خطورة ما يحدث من فبركة الصور من أجل إثارة الجدل.وقالتفي تسجيل صوتي: "الصورة مفبركة، مش احنا اللي فيها، لا أنا ولا أستاذ عادل إمام، وهذا واضح، فهذه ليست عين ولا بق الأستاذ عادل، وأيضاً ليس وجهي لأنه ليس هكذا، اللي عمل الصور أخذ بقي ووضعه مع سيدة أخرى، فالصورة ليست حقيقية وهذا شيء في منتهى الخطورة، ونحن أصبحنا نعيش في خطر بهذا الشكل".يمكنكِ قراءة: عادل إمام في عيون نجوم الفن.. إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجيالانشغلت خلال الفترة الماضية بتصور فيلم "" مع الفنانة نيللي كريم الذي انتهى تصويره أمس الأربعاء ومقرر عرضه في موسم صيف 2025، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية والدة نيللي، وتواجه العديد من المواقف غير المتوقعة بسبب زواج ابنتها، والفيلم يشارك في بطولته: شريف سلامة، الفنان اللبناني عادل كرم، وانتصار، ومن إخراج أميرة دياب.كما تنتظر لبلبة طرح فيلم "" الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي، بعد 19 عاماً من تعاونهما في فيلم "" عام 2006، حيث تجسد لبلبة شخصية والدة هنيدي وهو في الدور نفسه الذي لعبته لبلبة في "وش اجرام"، ويشارك في بطولة "الجواهرجي":أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

ويقضي الفنان عادل إمام، وقته داخل منزله وسط عائلته، وقرر الابتعاد عن الأضواء تماماً منذ 4 أعوام، فيما يستقبل عدداً محدوداً من أصدقائه المُقربين داخل منزله، لقضاء بعض الوقت معهم، وذلك من دون ظهوره في أي صور أو مقاطع فيديو مصورة، وعلى الرغم من انتشار شائعات من وقتٍ لآخر حول حالته الصحية؛ فإن الأسرة تخرج لتنفي تلك الأنباء المتداولة، وتؤكد أنه بحالة صحية جيدة.

"فلانتينو" آخر أعمال عادل إمام

يُذكر أن مسلسل "فلانتينو" الذي قُدِّم عام 2020 كان آخر أعمال عادل إمام الدرامية؛ وجاء من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وجسد عادل إمام خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية، ويُدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرَّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

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