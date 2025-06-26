تايلور سويفت ترقص على إحدى أغانيها مع ترافيس كيلسي

ظهور تايلور سويفت وترافيس كيلسي المُتكرر يؤكد على نجاح علاقتهما

View this post on Instagram A post shared by Tight End University - TEU (@te_university)

تايلور سويفت تعيش حالة من السعادة مع الأطفال

https://www.instagram.com/p/DK2qcOvOW_2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK2qcOvOW_2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK2qcOvOW_2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - شوهد كل من النجمةوصديقها لاعب كرة القدم الأمريكيةخلال الأيام الماضية، وهما يحضران إحدى الفعاليات في مدينة ناشفيل الأمريكية.وكان قد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة تايلور سويفت، وهي ترقص برومانسية مع صديقها ترافيس كيلسي على نغمات إحدى أغانيها وهي "Shake It Off".وقد لاقى مقطع الفيديو إعجاباً وتفاعلاً كبيراً من مُعجبي النجمة تايلور سويفت، وجاء مقطع الفيديو المتداول لرقص الثنائي وسط تفاعل الحضور كجزء للعديد من سلسلة ظهورهم بشكل علني خلال الفترة الماضية؛ مما يؤكد علاقتهما الرومانسية والكيمياء التي تجمع بينهما، بحسب ما جاء بـ"People".وعلى جانب آخر خلال منتصف الشهر الجاري كانت النجمة العالمية تايلور سويفت قد حرصت على زيارة مستشفى أطفال بولاية فلوريدا الأمريكية، وخلال تلك الزيارة عاشت حالة من السعادة والفرح وسط الأطفال.وجاءت زيارة النجمة تايلور سويفت لمستشفى "جو ديماجيو" للأطفال في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد نشر الحساب الرسمي للمستشفى عبر "إنستغرام" مجموعة صور ومقاطع الفيديو لزيارتها للمستشفى.يُمكنكم قراءة:وظهرت النجمة تايلور سويفت وهي تلعب مع الأطفال داخل المستشفى، وتلتقط العديد من الصور التذكارية معهم وسط حالة من السعادة والفرح، وعلق الحساب الخاص بالمستشفى على "إنستغرام" موجهاً الشكر للنجمة تايلور سويفت قائلاً: "شكراً لك يا تايلور سويفت على دعمكِ ولطفكِ في مستشفى جو ديماجيو للأطفال، لقد حوّلتِ ممرات المستشفى إلى مكانٍ يملؤه الفرح والراحة والتواصل"، واختتم التعليق: "شعر مرضانا وعائلاتهم بـ الحب، وسيبقى هذا السحر معهم طويلاً بعد اليوم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».