شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكاية مصر" احتفالية حكى وغنا فى ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان القدير هشام عطوة احتفالية خاصة بعنوان "الحكاية.. مصر".

تتضمن الاحتفالية عرض حكي غنائي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 30 يونيو 2026، على مسرح السلام بشارع قصر العيني، (الحكاية.. مصر) صياغة درامية د. محمد أمين عبد الصمد، إخراج حازم الكفراوي، أداء تمثيلي وحكي الفنان القدير عزت زين ، الفنان محمد عبد الفتاح ( كالا) والفنانة هبة قناوي، بمشاركة راوي السيرة ربيع زين وفرقة (حالة).

كما يتضمن العرض عددا من الأغاني في حب مصر تؤديها الفنانة أنغام مصطفى والفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بإشراف د. رانيا عمر.

والاحتفالية مفتوحة للجمهور مجانا، الحفل تستضيفه فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان القدير محسن منصور على مسرح السلام فى إطار التعاون بين مؤسسات وقطاعات وزارة الثقافة، واستقبل مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد بروفاته التحضيرية.