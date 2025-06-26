لحظة محرجة للغاية .. سقوط "سنّ" نجمة برنامج الواقع أثناء العشاء مع أصدقائها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت نجمة برنامج الواقع الشهير The Bachelorette، ألكسندرا "آلي" إلين فيدوتوفسكي-مانو، لموقف مُحرج للغاية أثناء جلسة عشاء مع أصدقائها في أحد المطاعم، حيث سقط أحد أسنانها فجأة أمام الجميع، مما أثار موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقد وثقت مانو الموقف من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تضحك بشكل هستيري بعد أن سقطت سنّها الأمامية بشكل غير متوقع، قائلة: "أقسم أنني لا أستطيع التعامل مع هذا الآن!". وعبّرت النجمة عن صدمتها وحرجها من الحادثة، فيما تفاعل الجمهور بين التعاطف والطرافة، إذ تجاوزت مشاهدات الفيديو مئات الآلاف خلال وقتٍ قصير.

وأكدت مانو لاحقًا أنها كانت تستخدم "سنًا مؤقتًا" تم تركيبه بعد علاج سابق في الأسنان، وأن الحادثة لم تؤثر على ثقتها بنفسها، بل تعاملت معها بروح مرحة.

وتُعرف مانو بحسها الفكاهي ومشاركتها الدائمة لتفاصيل حياتها اليومية، الأمر الذي جعلها من أكثر الشخصيات حضورًا على منصات التواصل، حتى في المواقف غير المتوقعة.