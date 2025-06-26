لؤي علامة يستمتع بأجواء الصيف .. وإطلالة شبابية تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شارك لؤي علامة، نجل النجم اللبناني راغب علامة، متابعيه بلحظات من استجمامه على أحد الشواطئ، حيث نشر صوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها بإطلالة صيفية مريحة وملفتة.
وقد بدا لؤي بكامل أناقته، مرتدياً ملابس بحرية عصرية تناسب الأجواء المشمسة، ما أثار تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بجاذبيته واختياراته في الأزياء، وقد رافقت الصور أجواء من الحيوية والعفوية، عكست استمتاعه الكامل بالعطلة الصيفية.
يُذكر أن لؤي يُعد من أبرز الشباب المؤثرين على السوشيال ميديا، ودوماً ما يلفت الأنظار بأناقته وذوقه الرفيع في الموضة.
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