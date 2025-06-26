بالفيديو- الفنان أبو يعود بـ “أحلى حاجة” من ألبوم “توبة”

طرح الفنان المصري أبو أولى أغنيات ألبومه الجديد “توبة”، الذي أعلن عن استعداده لإطلاقه.

الأغنية الأولى بعنوان “أحلى حاجة” وهي من كلمات وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقي رامي سمير، ومن إنتاج شركة “Gamma Music” للمنتج محمد جابر.

من المتوقع أن تحظى أغنية “أحلى حاجة” بردود أفعال إيجابية من الجمهور في مصر والوطن العربي، خاصة بعد اهتمام الفنان أبو وحماسه لطرح الألبوم.

وقد أشار أبو إلى أن أغاني الألبوم مختلفة عن بعضها، حيث عمل مع مجموعة من المبدعين وتمّ توجيهه إلى مناطق غنائية عديدة.

أعلن أبو عن خطته لإطلاق أغنيات الألبوم بشكل متتالي كل عشرة أيام، بدلاً من طرح الألبوم كاملاً في آن واحد، لكي تأخذ الأغاني وقتها مع الجمهور.

يذكر أن الفنان أبو قد كتب على صفحته عبر موقع “إنستغرام” أن هذا الألبوم هو نتاج تعاون مبدع بينه وبين المنتج محمد جابر من شركة “Gamma Music”، ويضم مجموعة من الملحنين المبدعين، مثل أبو، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي، بالإضافة إلى موزعين بارزين مثل رامي سمير، توما، أمين نبيل. وشعراء بارزين مثل تامر حسين، مصطفى نصر، محمد إيّاتي ود. طارق نديم، مع هندسة صوتية لخالد سند.