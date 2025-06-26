نهاية عقد من الحبّ… كاتي بيري وأورلاندو بلوم ينفصلان

أفادت التّقارير أنّ علاقة كاتي بيري وأورلاندو بلوم الرّومنسيّة الّتي استمرّت قرابة عقد من الزّمن قد انتهت، وهذا ما أثار دهشة المعجبين بهما وتأملّاتهم. وصرّح مصدر مقرّب من الثّنائي لمجلة Us Weekly يوم الأربعاء أنّهما انفصلا، قائلًا: “انفصل أورلاندو وكاتي لكنّهما ودودان”.

على الرّغم من أنّ الانفصال لم يُثرْ أيّ جدل، فقد ترك “بيري”، البالغة من العمر أربعين عامًا، منزعجة بشكل واضح، على الرّغم من أنّها تشعر بالارتياح لتجنّب طلاق آخر، “وهو فصل وصفته بأنّه أسوأ مرحلة في حياتها”. وكشف المصدر أنّ التّوتّرات كانت تختمر منذ أشهر، وهذا ما جعل هذا الأمر “متوقّعًا منذ فترة طويلة”.

يبدو أنّ التّوتّر في علاقتهما مرتبط بعوامل متعدّدة. بيري الّتي تُشارك حاليًا في جولتها “Lifetimes” والّتي تستمرّ حتّى السّابع من ديسمبر، تُحاول التّأقلم مع الوضع من خلال التّركيز على العمل. أشار المصدر إلى أنّها “مشغولة” و”مشتّتة” أثناء السّفر، حتّى أنّها تؤجّر منزلها في ويستكوت في مونتيسيتو، كاليفورنيا، مع أنّها وبلوم، البالغ من العمر ثمانية وأربعين عامًا، يقيمان بشكل أساسيّ في منزلهما الآخر في مونتيسيتو.

في البداية، كانا يخطّطان لجعل منزل “ويستكوت” مقرًّا لعائلتهما، لكن هذه الخطط تغيّرت لأنّهما يعيشان منفصلَين منذ بدء جولتها. على الرّغم من الانفصال، انضمّ بلوم إلى بيري في بيرث، أستراليا، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ابنتهما ديزي دوف، البالغة من العمر أربع سنوات المولودة في السّادس والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠، ممّا يشير إلى محاولة للحفاظ على اللباقة مع طفلتهما. لبلوم أيضًا ابنٌ يدعى فلين من زوجته السّابقة ميراندا كير.

يبدو أنّ سوء استقبال ألبوم بيري الأخير “١٤٣” كان أحد الأسباب الرّئيسيّة لخلافهما. صرّح مصدر مطلع لمجلة People أنّ بيري شعرت “بإحباط شديد” من ردّ الفعل الفاتر للألبوم، ممّا تسبب في “توتّر” مع بلوم. وأوضح المصدر: “لقد جعلها ذلك متوتّرة للغاية. كان أورلاندو متفهّمًا، لكن الأمر تسبب في بعض التوتّر”. وأكّد مصدر مطّلع آخر لصحيفة Us Weekly أنّهما كانا في حالة من التّوتّر في وقت سابق من هذا الشّهر، إذ كانا يخطّطان لإعلان الانفصال رسميًّا بعد انتهاء جولتها. ربّما يكون هذا التّوتّر، بالإضافة إلى جدولَيهما المزدحمَين، بيري في جولة ومسيرة بلوم التّمثيليّة قد ساهم في توسيع الفجوة بينهما.

التقى أورلاندو وبيري لأوّل مرّة عام ٢٠١٦ في حفلٍ عقب حفل جوائز غولدن غلوب، أذ تقدم بلوم للزّواج في عيد الحبّ عام ٢٠١٩. وقد أثارت رحلتهما الّتي اتّسمت بلحظاتٍ من النّجاحات مثل استقبال ديزي ولحظاتٍ من الفشل مثل هذا الانفصال، اهتمام الجمهور. ولم يُعلّق ممثّلو كليهما بعد، وهذا ما يترك مجالًا للتّكهّنات.

ويتساءل المعجبون عن كيفية تعامل بيري مع هذا التّحدّي الشّخصيّ أثناء أدائها العالميّ، وما إذا كانا سيصمدان في هذا الانفصال الودّيّ كأبوَين مشتركَين. في الوقت الحالي، يُشير تركيزهاذ على الجولة ووجود بلوم مع ديزي إلى نهجٍ عمليّ، لكنّ الثّقل العاطفيّ لهذا الفصل لا يُنكر مع مضيّهما قدمًا بشكل منفصل.