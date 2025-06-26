أنغام تتلقّى هديّة غير متوقّعة… والمفاجأة بمَن أعدّها

في خطوة مميّزة تعبّر عن المحبّة والتّقدير، يستعدّ محبّو الفنّانة المصريّة أنغام، لإطلاق وثائقيّ خاصّ بعنوان “صوت مصر أنغام”، يتناول أبرز المحطّات في مسيرتها الفنّيّة.
الوثائقيّ من المقرّر عرضه في الأوّل من يوليو ٢٠٢٥، عند السّاعة السّادسة مساءً بتوقيت السّعوديّة والكويت، عبر قناة “اليوتيوب” الخاصّة بجمهور “أنغام نيوز” والّتي تولّت فكرة العمل وتنفيذه.
هذه المبادرة الجميلة، تسلّط الضّوء على الدّور الكبير والمُلهم الّذي بات يلعبه جمهور الفنّان في دعمه، إذ أصبح الجمهور شريكًا حقيقيًّا في مسيرة الفنّان، يقدّم أفكارًا متجدّدة “خارج الصّندوق” ويُترجم محبّته إلى خطوات لافتة ومؤثّرة.
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