شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة كاظم الساهر وميريام فارس نجما حفل مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

يغنى الليلة الفنان الكبير كاظم الساهر على المسرح الوطنى محمد الخامس، كما تغنى النجمة اللبنانية ميريام فارس على مسرح النهضة، وذلك على هامش مشاركتهما فى مهرجان موازين الدولى فى دورته العشرين بالعاصمة المغربية الرباط.

ولأول مرة ظهر الفنان الأمريكى ويل سميث أمس على مسرح السويسي في مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط وسط حضور جماهيري كبيري، حيث بدأ حفله الغنائي بـ Gettin' Jiggy Wit It وهي واحدة من أشهر أغنياته، تلاها عدد كبير من أغنياته.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.