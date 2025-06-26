شكرا لقرائتكم خبر عن من بنت وزير x لن أعيش فى جلباب أبى للعمل سائقة.. عبير عادل: كل إنسان واخد رزقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عبير عادل ضيفة على برنامج قعدة ستات مع الإعلامية مروة صبرى فى حوار فاجأت فيه متابعيها بأنها تعمل سائقة على سيارتها لدى أحد التطبيقات بقولها: "بكون رايحة مشوار عند أختى مثلاً فبفتح التطبيق وأقبل رحلات فى طريقى".

وأضافت الفنانة التى اشتهرت بلعب دور ابنة الوزير فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى: "الموضوع عادى، وأنا بعمله وأنا مبسوطة ما فيهوش حاجة أوفر بعملها ده شىء طبيعى وكل واحد ربنا مديله رزقه وزيادة وعنده حاجات مش عند غيره".

ويعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبى أحد كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية وقدمت فيه الفنانة عبير عادل دور ابنة الوزير وقتها الفنان الكبير رشوان توفيق وشقيقة الفنان ياسر جلال، واشتهرت بمشاركتها في أدوار عديدة وضعت عليها بصمتها الفنية.

"لن أعيش في جلباب أبى" مسلسل اجتماعي مصرى تم إنتاجه عام 1996، وحقق انتشار واسع في كل الدول العربية، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي (نور الشريف) بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة (عبلة كامل) بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب (محمد رياض)، وأربع فتيات (سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة)، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه، وهو من أشهر مسلسلات النجم الراحل نور الشريف الذي تعلق بها الشعب المصري.