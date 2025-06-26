شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ونور النبوى وتارا عماد يحتفلون بعيد ميلاد مصوّرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة المصورة الفوتوغرافية شيرين شيحة احتفالها بعيد ميلادها الـ30، حيث أقامته فى أحد أماكن السهر، بحضور أحمد السقا، ونور النبوي، وتارا عماد، وإنجي كيوان، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، إضافة إلى عدد آخر من المشاهير، ونشرت شيرين صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها بمشاركة النجوم.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد السقا طرح فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" الذى يجمعه بالنجم أحمد فهمي، في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 يوليو ، ليفتتح موسم صيف 2025 السينمائي، ومن المقرر أن يحتفل نجوم العمل بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء 1 يوليو باحدي السينمات الكبرى في أكتوبر.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.



احمد السقا والمصورة شيرين شيحة



احمد السقا وشيرين شيحة



تارا عماد تشارك المصورة شيرين شيحة احتفالها بعيد ميلادها



عمرو سلامة وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد المصورة شيرين شيحة



نور النبوى مع المصورة شيرين شيحة