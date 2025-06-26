مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت مفيدة شيحة بحنة ابنتها منة الله وذلك استعدادا لحفل زفافها قريبا، وجاء ذلك بعد عقد قران منة الله عماد ابنة مفيدة شيحة على عريسها أحمد محمد بحر، والذى أقيم داخل مسجد محمد على بالقلعة، بحضور الإعلاميات لعقد القران مريم أمين، جاسمين طه، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي.



مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها



مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها



مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها



مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها



مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها



مفيدة شيحة تحتفل بحنة ابنتها منة الله استعدادا لزفافها



بوسي شلبي ومنة الله ابنة مفيدة شيحة

وكانت المذيعة والإعلامية مفيدة شيحة، حرصت على الاحتفال مع ابنتها قبل انطلاق عقد القران، وشاركت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

يذكر أن مفيدة شيحة من أشهر الإعلاميات المصريات، شاركت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، أبرزها، سكوت حنغني على قناة النيل للأخبار، دقيقة مفيدة على قناة النيل الدولية، الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، الشيف ومفيدة في قناة cbc.

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة في التمثيل من خلال مسلسلين فقط، الأول كان بعنوان "آن الأوان" الذى عرض عام 2006، والمسلسل الثاني كان بعنوان "قواعد الطلاق الـ 45" عام 2021 وقدمت خلاله شخصيتها الحقيقة كمذيعة".