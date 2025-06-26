شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج هانى عبد الله: تفاوت الأرقام الجبار بين صُناع الدراما خطير جداً والان مع تفاصيل الخبر

علق المنتج هانى عبد الله على الأزمة التى تعانى منها صناعة الدراما فى الأشهر الأخيرة بسبب زيادة أسعار عناصر الإنتاج الدرامى والتفاوت بين أجور الصُناع، مما يبشر بخطر كبير يهدد الصناعة مستقبلا ما لم يكون هناك حلولاً لهذه الأزمة.

وكتب هانى عبد الله منشوراً على حسابه بموقع فيس بوك قال فيه: "تحذير التفاوت الجبار فى الأرقام بين الصُناع خطير جداً، والقادم مُعتم وسيؤدى لانهيار لا محالة والكل يبحث عن مبتغاه دون النظر للصالح العام.



هانى عبد الله

وكان المنتج عبد الله أبو الفتوح قد تحدث عن الأزمة أيضاً فى منشور على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب: "عناصر الإنتاج الدرامى أسعارها بتزيد كل شهر مش كل سنة، ومبقاش حتى بيفرق السيزون من الأوف سيزون، يعنى تبقى عامل مسلسل من 3 أو 4 شهور يجى يقولك إحنا زودنا أجورنا، أصل الحياة بتغلى، طب بص الأسعار فى السوق عاملة إزاى؟!، طب ما هو بالتالى الجهة المنتجة مش هتعرف تنتج لأن القنوات مش هتعرف تواكب الزيادات دى".

وتابع عبد الله أبو الفتوح: "طب هل عناصر الإنتاج هى العاملين فقط؟ لأ طبعاً، ده فيه عشرات العناصر الأخرى، كل حاجة غليت ومستمرة فى الغلاء حتى ساندوتش البريك، وتصاريح التصوير بقى باختلاف أنواعها وأشكالها والجهات المستحقة ليها بقت نار، ولّا اللوكيشن سواء خارجى أو استوديو أو مكان عام أو خاص ولعة وحريقة، كل حاجة كل حاجة بلا استثناء".

واستكمل عبد الله أبو الفتوح: "أنا بحذر إن فيه خطر على الشغلانة والصناعة بشكل عام اللى هى تعتبر إحدى وسائل القوة الناعمة لمصر والمصريين، اللهم بلغت اللهم فأشهد".