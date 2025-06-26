شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج عبد الله أبو الفتوح يحذر من خطر زيادة أسعار عناصر الإنتاج الدرامى والان مع تفاصيل الخبر

حذر المنتج عبد الله أبو الفتوح من زيادة أسعار عناصر الإنتاج الدرامى فى الأشهر الماضية، وذلك بالتوازى مع زيادة أسعار العناصر الأخرى فى الأعمال الفنية، سواء تصاريح التصوير واللوكيشن سواء كان خارجى أو استوديو، وذلك سيكون خطراً ويهدد صناعة الدراما خلال الفترة المقبلة.

وكتب عبد الله أبو الفتوح على حسابه بموقع فيس بوك: "عناصر الإنتاج الدرامى أسعارها بتزيد كل شهر مش كل سنة، ومبقاش حتى بيفرق السيزون من الأوف سيزون، يعنى تبقى عامل مسلسل من 3 أو 4 شهور يجى يقولك إحنا زودنا أجورنا، أصل الحياة بتغلى، طب بص الأسعار فى السوق عاملة إزاى؟!، طب ما هو بالتالى الجهة المنتجة مش هتعرف تنتج لأن القنوات مش هتعرف تواكب الزيادات دى".

وتابع عبد الله أبو الفتوح: "طب هل عناصر الإنتاج هى العاملين فقط؟ لأ طبعاً، ده فيه عشرات العناصر الأخرى، كل حاجة غليت ومستمرة فى الغلاء حتى ساندوتش البريك، وتصاريح التصوير بقى باختلاف أنواعها وأشكالها والجهات المستحقة ليها بقت نار، ولّا اللوكيشن سواء خارجى أو استوديو أو مكان عام أو خاص ولعة وحريقة، كل حاجة كل حاجة بلا استثناء".

واستكمل عبد الله أبو الفتوح: "أنا بحذر إن فيه خطر على الشغلانة والصناعة بشكل عام اللى هى تعتبر إحدى وسائل القوة الناعمة لمصر والمصريين، اللهم بلغت اللهم فأشهد".