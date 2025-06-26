ضد التوقعات .. فنانة عالمية تختار العودة إلى المقاعد الدراسية

ميرنا وليد - بيروت - في قرار جريء ومُلهم، أعلنت المغنية الشابة بيغيني باغاكا، البالغة من العمر 27 عاماً، ترشحها لاجتياز امتحانات البكالوريا هذا الشهر، رغم ضيق الوقت وضغوط العمل ومسؤولياتها العائلية.



وظهرت بيغيني في مقطع فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث أكدت مشاركتها في الامتحانات المقررة في شهر حزيران الجاري، وهو ما أثار إعجاب جمهورها ودفع العديد إلى التعبير عن دعمهم وتشجيعهم، وفقًا لما أورده موقع "مالي ويب".

ولم يكن الدعم محصورًا بالجمهور، إذ كتب زوجها رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية قال فيها:"لقد قررت أن تكمل الطريق رغم كل التحديات، أنا فخور بها، فخور بقوتها الداخلية وهدوئها، وبالمرأة التي أصبحت عليها، كل دعمي معها، وكما فعلت هي، سيجد الكثير من الشباب الشجاعة ليبدأوا من جديد".

اللافت أن خطوة بيغيني لم تمر مرور الكرام، بل تحوّلت إلى لحظة ملهمة للكثيرين، حيث تلقت العديد من رسائل الدعم والتشجيع، لتُثبت أن النجاح لا يُقاس فقط بالأضواء، بل بالقدرة على الإصرار والمضي قدمًا رغم كل ما يبدو مستحيلاً.