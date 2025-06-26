يوتيوبر لبناني يحقق أولى أحلامه .. وهذه رسالته لمتابعيه

ميرنا وليد - بيروت - شارك اليوتيوبر اللبناني حسن رعد متابعيه لحظة خاصة ومؤثرة بعد تحقيق حلمه بشراء سيارة جديدة، حيث نشر عبر حساباته الرسمية فيديو يوثّق لحظات الفرح والاحتفال برفقة عائلته وأصدقائه، الذين قدّموا له التهاني بهذه الخطوة التي طال انتظارها.



ووجّه حسن رسالة صادقة ومليئة بالامتنان لجمهوره، قائلاً:"إنتوا السبب حبيت أعمل هالفيديو لأن الكل كان موجود معي وبيعرف معاناتي لجيب السيارة، ومتل ما عرفتوني بحب شارككن بالمسيرة كلها، لأن انتوا جزء أساسي منها."

وتابع قائلاً:"بتشوفوني بمزح وبسافر وبدهر، بس بالمقابل عندي مسؤوليات والتزامات أخرتني كتير عن هالخطوة، عملتها بحبكن، وإن شاء الله رح نتسلى كتير فيه بوعدكن!".

الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن فرحتهم الصادقة له، وأشادوا بعفويته ووفائه لجمهوره، الذي لطالما شاركهم تفاصيل حياته بكل شفافية ومحبة.