نوال الزغبي: “أجي بالدلع” في هذا الموعد.. والجمهور يترقّب بتفاعل واسع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة الذهبية نوال الزغبي عن الموعد الجديد لطرح أغنيتها المنتظرة “أجي بالدلع”، وهي الأغنية الثالثة من ألبومها “يا مشاعر”، وذلك بعد تأجيلها نتيجة الظروف الأمنية والسياسية الأخيرة في المنطقة.

وأعلنت الزغبي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن الأغنية ستُطرح يوم الإثنين 30 حزيران (يونيو)، في تدوينة ردّت فيها على أحد متابعيها الذي كتب بأسلوب طريف: “أجي بالدلع؟ أجي بالعياط؟ أجي بالتهديد؟ كيف بدك أجي تتنزلي الغنية وتفرحينا؟”، ليردّ الجمهور بتعليقات مليئة بالحماس مثل: “بعييييييد”، “غششينا شي من الأغنية”، و”منتظرينننن”.

وقد لاحظ عدد من المتابعين أن اختيار تاريخ الإصدار يتزامن مع عيد ميلاد نوال الزغبي، خصوصاً أنها أرفقت المنشور برمز تعبيري لقالب حلوى، ما زاد من الحماس والتكهنات حول مفاجآت مرافقة للأغنية.

وكانت نوال قد أوضحت سابقاً عبر تدوينة على “إكس” قائلة: “هوّي المفروض اليوم تنزل أغنية أجي بالدلع!!! بس حبيت أجّل كم يوم كرمال الوضع الأمني والسياسة”، لتؤكّد ارتباط توقيت الإصدار بالأحداث الراهنة.

كما كشفت نوال تفاصيل الأغنية الثالثة، مشيرة إلى أنها من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وكتبت: “الأغنية ٣ من ألبوم يا مشاعر، كلمات تامر حسين وألحان مدين”.

وفي مفاجأة إضافية، صرّحت نوال أن كليب الأغنية التالية بعد “أجي بالدلع” ستُطلّ فيه بتصاميم من إبداع ابنتها تيا ديب، معلّقة: “قررنا أزياء تيا تكون بالكليب اللي بعد أجي بالدلع”.

ويُذكر أن ألبوم “يا مشاعر” يلقى تفاعلاً كبيراً منذ بدء طرح أغانيه، حيث تتابع نوال الزغبي إصدار الأغاني بشكل متتالٍ، وسط حماس لافت من جمهورها في العالم العربي.