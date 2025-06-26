خلاف قانوني يلاحق شيرين عبد الوهاب قبل حفلها المنتظر في “موازين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع مدير صفحاتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدّم المحامي فهد مرزوق، وكيلاً عن المدير السابق للسوشيال ميديا الخاصة بشيرين، بإنذار قانوني طالب فيه بحضورها إلى قسم شرطة الشيخ زايد.

وأوضح مرزوق أن الإنذار يهدف إلى تسليم شيرين كلمات المرور الخاصة بحساباتها الرسمية، بعد إنهاء التعامل بينها وبين موكّله، مؤكداً أنه في حال عدم حضورها، سيتم إثبات الواقعة في محضر رسمي أمام رجال المباحث.

وأشار المحامي إلى أن موكّله تلقى اتصالاً هاتفياً من محامي شيرين عبد الوهاب يطالبه بتسليم كلمات المرور، إلا أنه رفض ذلك، مؤكداً أن شيرين نفسها – بصفتها المالكة الحصرية للصفحات – هي الوحيدة المخوّلة باستلام هذه البيانات، حفاظاً على حقوقها الأدبية والمادية.

في سياق منفصل، تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة إلى جمهورها المغربي من خلال حفل ضخم تُحييه في ختام الدورة العشرين من “مهرجان موازين – إيقاعات العالم”، يوم السبت 28 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك بعد غياب دام تسع سنوات عن المهرجان.

ومن المقرر أن تُقدّم خلال الحفل باقة من أبرز أغنياتها التي لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، منها: “أخيراً اتجرأت”، “أعصابه تلاجة”، “الكدابين”، “أنا في الغرام”، “أنا مش بتاعت الكلام ده”، و”آه ياليل”، وسط ترقب كبير من جمهورها ومحبيها في المغرب.