بروكلين بيكهام يحتفل بوالد زوجته بعد تغيّبه عن عيد ميلاد والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختار بروكلين بيكهام أن يشارك متابعيه لحظة عائلية خاصة عبر “إنستغرام”، حيث نشر صورة جمعته بزوجته نيكولا بليتز ووالدها نيلسون بليتز، احتفالاً بعيد ميلاده الثالث والثمانين. وعلّق بروكلين، البالغ من العمر 26 عاماً، على الصورة قائلاً: “عيد ميلاد سعيد نيلسون، نحبك”، بينما ظهر رجل الأعمال الملياردير جالسًا على كرسي، وخلفه ابنته وزوجها يبتسمان.

أما نيكولا، فقد اختارت أن تعبّر عن مشاعرها برسالة مؤثرة عبر حسابها على “إنستغرام”، كتبت فيها: “عيد ميلاد سعيد يا ملكي! أنا محظوظة جداً لأنني أدعوك أبي، أنت أكثر أب حنون وداعم لي في حياتي! أحبك كثيراً!!! أتمنى أن تتحقق كل أمنياتك!”

إلا أن هذه اللقطة العائلية جاءت بعد أسابيع قليلة من غياب بروكلين ونيكولا اللافت عن حفل عيد ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين، الذي حضره عدد كبير من النجوم والشخصيات المقربة، ما أعاد إشعال الشائعات حول توتر العلاقة بين الزوجين وعائلة بيكهام، خاصة بعد تقارير تحدثت عن رغبة بروكلين في الابتعاد عن التواصل مع والديه.

وكان موقع “Page Six” قد أشار إلى أن بروكلين لم يُبدِ رغبة في التواصل مع ديفيد أو فيكتوريا بيكهام، رغم محاولاتهم المتكررة للتقرب منه. ونقل الموقع عن مصدر مقرّب أن بروكلين قال لعائلته إنه لا يريد الاستمرار في التواصل.

رغم تلك الشائعات، حاول ديفيد بيكهام تهدئة الأجواء برسالة في “عيد الأب”، نشر فيها صورة تجمع أبناءه الأربعة: بروكلين، روميو، كروز، وهاربر، وأرفقها بتعليق عبّر فيه عن فخره الكبير بهم قائلاً: “أهم وظيفة لي وأكثرها تفضيلاً في الحياة هي أن أكون أباً… سأكون دائمًا بجانبكم مهما كلّف الأمر”.

وبعد أيام فقط، لفت ديفيد الأنظار مجددًا بخطوة إيجابية تجاه ابنه الأكبر، حين وضع علامة إعجاب على منشور لبروكلين احتفالًا بتكريمه بلقب “فارس” من الملك تشارلز الثالث، في ما اعتُبر إشارة واضحة لرغبته في إعادة جسور العلاقة.

وتعود جذور الخلافات إلى ما قبل زفاف بروكلين ونيكولا في عام 2022، حيث انتشرت حينها أخبار عن خلافات بين نيكولا ووالدة العريس، فيكتوريا بيكهام، خلال فترة التخطيط للزفاف.