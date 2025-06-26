مي سليم تُثير الجدل برسالة غامضة.. أزمة شخصية أم فنية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة مي سليم حالة من الجدل والحيرة بين متابعيها بعد مشاركتها رسالة غامضة عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، تحدّثت فيها عن الأزمات التي تواجه الإنسان وكيف أن حلّها قد يأتي فقط من التوكّل على الله.

وكتبت مي في منشورها: “وفجأة تلاقيها اتحلّت من عند ربنا وإنت كل اللي عملته توكلت على الله”، ما دفع العديد من جمهورها إلى التساؤل عمّا إذا كانت تمر بأزمة شخصية أو مهنية، وتحديداً ما إذا كانت كلماتها مرتبطة بتأجيل عرض مسلسلها الأخير “روج أسود”.

وكانت مي سليم قد انتهت من تصوير مسلسل “روج أسود” منذ فترة، وكان من المخطط عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله لأسباب لم يتم الكشف عنها، ما شكّل مفاجأة للجمهور والطاقم الفني على حدّ سواء.

ومؤخراً، أعلنت الشركة المنتجة عن عرض المسلسل في تموز (يوليو) المقبل، ضمن موسم الصيف، بعد حلّ الأزمات التي واجهت العمل. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تدور أحداث “روج أسود” في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول مجموعة من القضايا الواقعية المستمدة من محكمة الأسرة، وسط أجواء درامية وإنسانية تسلّط الضوء على العلاقات المتشابكة داخل المجتمع.