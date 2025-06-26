محمد إمام يتعرض لإصابة أثناء تصوير فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض النجم محمد إمام لإصابة طفيفة في قدمه أثناء تصوير مشاهد أكشن من فيلمه الجديد “صقر وكناريا”، وذلك خلال وجود فريق العمل في إحدى المناطق الصحراوية. وعلى إثر الحادث، قرر مخرج الفيلم حسين المنباوي إيقاف التصوير مؤقتًا، وطلب من إمام التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، إلا أن الأخير رفض، مؤكداً أن الإصابة بسيطة ولا تستدعي تدخلاً طبياً، وأصرّ على استكمال التصوير دون تأخير.

ويُعد فيلم “صقر وكناريا” من الأعمال السينمائية المنتظرة، وهو من تأليف أيمن وتار، ويجمع في بطولته إلى جانب محمد إمام كلاً من شيكو، انتصار، يارا السكري، ويسرا اللوزي. وتدور أحداث الفيلم حول صديقين يسلك كلٌّ منهما طريقًا معاكسًا للآخر، حيث يجسد أحدهما الخير بينما يتجه الثاني نحو الشر، في قالب درامي تشويقي مليء بالإثارة والمواقف المتضاربة.

في سياق آخر، يواصل محمد إمام تحضيراته بشكل سري لعمل درامي جديد يعود من خلاله إلى السباق الرمضاني في عام 2026، بعد غيابه عن الشاشة الصغيرة منذ آخر أعماله “كوبرا” الذي عُرض في رمضان 2024. ويحرص إمام، إلى جانب الشركة المنتجة، على إبقاء تفاصيل المشروع طيّ الكتمان حتى الإعلان الرسمي عنه.