انفصال كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد حب دام 9 سنوات

قصة حب طويلة تنتهي بالانفصال

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كاتي بيري وأورلاندو بلوم من أشهر الثنائيات في هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 02:53 مساءً - بعد سنوات طويلة من الحب، وانفصال وعودة أكثر من مرة، انفصل بشكل رسمي الثنائي الشهير؛، وأوضحت مصادر مقربة أن الانفصال "ليس حديثًا" وأن الحبيبين منفصلان منذ شهور، ولكنهما لم يعلنا الأمر.المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، 40 عامًا، والممثل الإنجليزي أورلاندو بلوم، 48 عامًا، لم يظهرا سويًا منذ شهور، وأعلن مصدر مقرب أن الثنائي انفصلا رسميًا بعد علاقة استمرت لأكثر من9 سنوات، وخطبة 6 سنوات، وتم ذلك قبل بدء جولة كاتي "لايفتايمز" في أبريل الماضي.وأضاف المصدر أن العلاقة متوترة منذ فترة طويلة، لذلك قررا الانفصال في هدوء، مع استمرار علاقة ودية وصداقة بينهما وذلك من أجل مستقبل ابنتهما، وأكد أنهما في الفترة القادمة يعطيان الأولوية لديزي.وأوضح مصدر ثانٍ لصحيفة Us Weekly أن بُعد المسافة ساهم في خلافاتهما، وقال: "كاتي مشغولة جدًا بالعمل، وكثيرًا ما يكونان معًا وهذا ما سبب توترًا، وعلى الرغم من خطوبتهما التي استمرت لسنوات، لم يحددا موعدًا للزفاف ولم يخططا لأي شيء".وتابع المصدر "لن يُجريا تغييرات جذرية، سيُبقيان حياتهما في مونتيسيتو، كاليفورنيا، حيث يعيشان. إنهما يُعطيان الأولوية للاستقرار والثبات من أجل ديزي".قد ترغبين في معرفة كاتي بيري في يوم ميلادها.. نجمة هوليوود التي رسمت خطوط المكياج المشرقتعرفتعلىفي يناير 2016 خلال حفلة "Golden Globes"، ومن وقتها بدأت شرارة الحب تشتعل بينهما، وارتبطا بعدها مباشرة.في مارس 2017، أعلنا انفصالهما بشكل ودي، لكنهما ظلا على تواصل، وظهرا سويا في مناسبات عدة، ثم أعلنا عودتهما في 2018، وبدأت العلاقة تاخد شكل أكثر جدية.تمت الخطبة بينهما في يوم الحب الموافق 14 فبراير 2019، وانجبا ابنتهما في أغسطس 2020.إليكِ هذا الخبر كاتي بيري تنضم لرحلة فضائية تنطلق اليوم مكونة من 6 سيدات فقطلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».