قبلة مفاجئة بين أورلاندو بلوم وكيم كارداشيان تشعل التكهنات

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ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل العالمي أورلاندو بلوم ضجة واسعة بعد ظهوره في لقطة حميمية وهو يقبّل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وذلك ضمن كواليس مسلسلها الجديد الكوميدي "The Kardashians" على منصة Hulu.
القبلة التي ظهرت في العرض الدعائي للموسم الخامس من المسلسل، أتت في مشهد تمثيلي ساخر ضمن إطار درامي، لكنها لم تمر مرور الكرام، خاصة أنها تأتي في ظل انتشار أخبار عن انفصال بلوم عن خطيبته النجمة كاتي بيري.
في الفيديو، تظهر كيم وهي تقف أمام مرآة في موقع تصوير وتقول ممازحة: "أنا بحاجة لقليل من الإثارة في حياتي"، قبل أن يُفاجئها أورلاندو بلوم ويقوم بتقبيلها في مشهد سريع.
ورغم الطابع الترفيهي الواضح للمشهد، إلا أن تزامنه مع أخبار انفصال بلوم عن بيري أثار تكهنات كثيرة وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينه وبين كيم، التي عُرفت سابقًا بعلاقاتها العاطفية مع مشاهير من الصف الأول.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كاتي بيري أو بلوم حول حقيقة انفصالهما، إلا أن ظهور بلوم مع كيم أضفى مزيدًا من الإثارة والغموض على الوضع الحالي.
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