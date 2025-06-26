سفر بلا تفاصيل… هل يخطط تركي آل الشيخ لحدث عالمي؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فضول متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره عبارة مقتضبة كتب فيها :"off"، في إشارة إلى مغادرته في رحلة دون الكشف عن الوجهة أو التفاصيل.
ورغم بساطة الرسالة، إلا أن التفاعل كان واسعاً، حيث انهالت التعليقات التي تمنت له السلامة في رحلته، فيما تساءل البعض عن سبب السفر ومقاصده، لا سيّما في ظل نشاطه المتواصل في دعم وتنظيم الفعاليات الفنية والرياضية الكبرى داخل المملكة وخارجها.
ويُعرف آل الشيخ بأسلوبه المختصر والمباشر في التعبير عبر منصاته، مما يضفي على منشوراته طابعاً من الغموض يثير تفاعل الجمهور.
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