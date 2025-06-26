ملحم زين يحتفل بـ17 عاماً من الحب .. ويهدي زوجته أغنية "إمتنان"

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان اللبناني اللبناني ملحم زين بذكرى زواجه السابعة عشرة بطريقة عاطفية ومعبّرة، حيث شارك جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثّر جمع صوراً رومانسية له مع زوجته.



وأرفق زين الفيديو بأغنية مهداة لزوجته، عبّر من خلالها عن مشاعره العميقة تجاهها، واصفاً إياها بأنها "سنده في الحياة"، و"الشخص الذي لطالما كان إلى جانبه"، مشيراً إلى أنها "رزقته" الأجمل في هذه الدنيا.

وقال في رسالته:"١٧ سنة حب وإحترام وحياة حلوة، وقدرنا نعمل فيهم أحلى عيلة، شكراً أم علي عكل شي"

المنشور حصد تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين هنأوا الثنائي وتمنوا لهما دوام الحب والاستقرار، مشيدين بالعلاقة القوية التي تجمع النجم بزوجته بعيداً عن الأضواء.