عمرو دياب يتلقى رسالة من إبنته

ميرنا وليد - بيروت - في لحظة إنسانية عفوية، أخذت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، قلوب متابعيها برسالة مقتضبة لكنها مليئة بالحب، وجهتها لوالدها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
فبكلمات بسيطة، نشرت نور صورة لعمرو دياب وكتبت: "أنا بحبك"، في تعبير يعكس علاقة ابنة تعيش في الخارج، وتحتفظ بروابط قوية مع والدها رغم المسافات والنجومية.
تزامن هذا التعبير الإنساني مع خطوة فنية كبيرة أقدم عليها عمرو دساي، إذ أعلن رسميًا بدء العمل على ألبومه الجديد لصيف 2025. وشارك جمهوره صورة جمعته مع صناع الأغنية الجديدة، من بينهم الملحن عمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، مكتفيًا بتعليق بكلمة واحدة: "ابتدينا".
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