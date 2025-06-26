مها الصغير تتهم أحمد السقا بالاعتداء عليها والنيابة تحقق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد لأزمة طلاق الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، حررت الأخيرة محضراً في قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه طليقها بالتعدي عليها وعلى سائقها بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر.

وجاء في المحضر أن السقا لاحق سيارة مها الصغير داخل الكمبوند وقطع عليهما الطريق، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير. لكن السقا، بحسب البلاغ، عاد واعتدى أولاً على مها الصغير، ثم على السائق عندما تدخل لفضّ الخلاف.

كما أشارت مها إلى أن الواقعة تضمنت عبارات سب وتهديد، ما دفعها للتوجّه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي.

من جهته، أكد السائق في محضره أنه حاول فقط التدخل لحماية طليقته ومنع تصاعد الموقف، إلا أن الفنان وجه له عدة ضربات أيضاً.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث يجري الاستماع لأقوال الطرفين والشهود تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.