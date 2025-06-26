راغب علامة يُشعل “موازين” أمام 150 ألف متفرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة لا تُنسى، أحيا السوبر ستار اللبناني راغب علامة حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، مقدماً واحدة من أنجح السهرات في تاريخ المهرجان، حيث تجاوز عدد الحضور 150 ألف متفرج على منصة النهضة، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

افتتح علامة الحفل بأغنيته الشهيرة “مغرم يا ليل” وسط تفاعل لافت من الجمهور، ثم تابع بأغنيات ضاربة مثل “نسّيني الدنيا” و”ترقيص” التي ردّدها الآلاف عن ظهر قلب، لتتحوّل الأمسية إلى مهرجان غنائي تفاعلي استعاد فيه الفنان مجموعة من أشهر كلاسيكياته وسط أجواء حماسية ساحرة.

ولم يكن الأداء فقط ما خطف القلوب، بل لحظة توشّح راغب بالعلم المغربي على المسرح بعد أن طلبه من أحد الحاضرين، مبدياً إعجابه الشديد بالمملكة المغربية وشاكراً القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مشيداً بما حققته المملكة من أمان وتقدّم وازدهار.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل، عبّر علامة عن سعادته بالمشاركة في موازين، واصفاً المغرب بـ”الملاذ الآمن للفن والفنانين”، ومثمّناً جهود مؤسسة “مغرب الثقافات” في تنظيم المهرجان، ومجدداً شكره للعاهل المغربي على رعايته للفن والثقافة.

هذا النجاح الكبير يُعدّ محطة بارزة في مسيرة راغب علامة، حيث استطاع أن يؤكد مجددًا جماهيريته الممتدة وطاقته الاستثنائية في تحريك الحشود، ضمن واحدة من أكبر التظاهرات الموسيقية في إفريقيا والعالم العربي.